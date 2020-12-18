Окупанти застосовують артилерію та міномети, під Авдіївкою снайпер поранив бійця ООС

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120-ти та 82-х міліметровими мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж, вів і снайперський вогонь.Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

“На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога”, - повідомили у штабі.

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.