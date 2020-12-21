Окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі

Збройні формування РФ за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення штабу ООС.

Подія трапилась близько 19:30 біля населеного пункту Кам'янка, що недалеко від Авдіївки.

Так, найманці випустили три постріли з напрямку населеного пункту Василівка по трактору марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Відзначається, що техніка була знищена поза межами українських позицій.

Українські військові надали першу медичну допомогу пораненому чоловіку та направили його до лікувального закладу.

Як раніше повідомлялося, 20 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню.