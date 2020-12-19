Окупанти продовжують блокувати п’ять КПВВ на лінії розмежування

Окупанти продовжують блокувати п’ять КПВВ на лінії розмежування

Укрінформ
Російські окупаційні війська продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил (ОС).

«Окупанти і надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». В КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором», - зазначається у повідомленні.

За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

За тиждень прикордонники оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України - 5904 особи, на контрольовану територію - 5609 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 208 громадян та 37 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію. 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

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Цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним та медичним обладнанням від міжнародної організації прослідували через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну.

Фото: ДПСУ

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