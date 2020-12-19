ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 порушень «тиші» на Донбасі
Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі за добу 17 грудня.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
У Донецькій області зафіксовали 63 порушення: 30 вибухів невизначеного походження поблизу Широкино і 19 вибухів біля Донецької фільтрувальної станції.
Упродовж попереднього звітного періоду в області зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню.
У Луганській області СММ зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню. При цьому за попередній звітний період в області нарахували 18 порушень «тиші».
Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували 3 852 порушення режиму припинення вогню.
Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ.