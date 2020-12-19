ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 порушень «тиші» на Донбасі

ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 порушень «тиші» на Донбасі

Укрінформ
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі за добу 17 грудня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області зафіксовали 63 порушення: 30 вибухів невизначеного походження поблизу Широкино і 19 вибухів біля Донецької фільтрувальної станції.

Упродовж попереднього звітного періоду в області зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню.

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У Луганській області СММ зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню. При цьому за попередній звітний період в області нарахували 18 порушень «тиші».

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували 3 852 порушення режиму припинення вогню.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ.

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