ОБСЄ за добу зафіксувала понад 80 порушень «тиші» на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі за добу 17 грудня.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області зафіксовали 63 порушення: 30 вибухів невизначеного походження поблизу Широкино і 19 вибухів біля Донецької фільтрувальної станції.

Упродовж попереднього звітного періоду в області зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню. При цьому за попередній звітний період в області нарахували 18 порушень «тиші».

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували 3 852 порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ.