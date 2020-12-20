ОБСЄ зафіксувала понад 230 порушень перемир’я за минулу добу

ОБСЄ зафіксувала понад 230 порушень перемир’я за минулу добу

Укрінформ
СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 234 порушення режиму припинення вогню на Сході України, з яких 232 відбулися на Донеччині.

Про це повідомляється у щоденному звіті №302/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 грудня 2020 року, передає кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 232 порушення режиму припинення вогню, зокрема 68 вибухів невизначеного походження, із яких 162 сталися в районах на північний захід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км південь від Донецька)", - йдеться у звіті.

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За попередній звітний період в області було зафіксовано 63 такі порушення, більшість яких також сталися в північному напрямку від Широкиного.

"У Луганській області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на захід від н.п. Зимогір’я (непідконтрольний урядові, 27 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 21 таке порушення.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала 4086 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.

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