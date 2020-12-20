ОБСЄ зафіксувала понад 230 порушень перемир’я за минулу добу
Про це повідомляється у щоденному звіті №302/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 19 грудня 2020 року, передає кореспондент Укрінформу.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 232 порушення режиму припинення вогню, зокрема 68 вибухів невизначеного походження, із яких 162 сталися в районах на північний захід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км південь від Донецька)", - йдеться у звіті.
За попередній звітний період в області було зафіксовано 63 такі порушення, більшість яких також сталися в північному напрямку від Широкиного.
"У Луганській області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на захід від н.п. Зимогір’я (непідконтрольний урядові, 27 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.
За попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано 21 таке порушення.
Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала 4086 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.