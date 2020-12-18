ОБСЄ зафіксувала 24 «Гради» на окупованому Донбасі

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові ознаки військової присутності в зоні безпеки, а також про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС, передає Укрінформ.

Так, 8 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на полігоні біля н. п. Тернове. 13 грудня патрулями СММ ОБСЄ було зафіксовано 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний. Все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення.

11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію «Дунай» поблизу населеного пункту Вербова Балка. Дана станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об’єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км.

Також у зоні ризику опинилась Донецька фільтрувальна станція, один із тих об’єктів, що знаходиться в безпосередній близькості від лінії розмежування та здійснює питне водопостачання населених пунктів як на підконтрольній уряду України території, так і споживачів, що проживають на тимчасово окупованій території.

Неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з’єднує між собою 6 бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій Збройних Сил України (за оцінкою – облаштування вогневих позицій) та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою це мінометний окоп).

Таким чином, представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо відведення військової техніки, не зважаючи на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій та на підконтрольній уряду України території, йдеться у повідомленні пресцентру ООС.