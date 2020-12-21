Україна направила ОБСЄ ноту через поранення цивільного поблизу Авдіївки

Україна підготувала та направила письмову ноту на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ через поранення цивільного на Донбасі - в районі н. п. Кам'янка поблизу Авдіївки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Фейсбуці українська делегація у Тристоронній контактній групі.

“Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як нагадали в представники України в ТКГ, напередодні, 20 грудня, о 19.30 в результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі н. п. Кам'янка поблизу Авдіївки був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.

В результаті обстрілу отримав легке поранення тракторист. Першу допомогу йому надали військові медики, в подальшому постраждалого було доставлено в лікарняний заклад. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний.

Підкреслюється, що для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було введено «режим тиші».

Як повідомлялося, минулої доби, 20 грудня, зафіксовано 9 порушень режиму тиші з боку окупантів.