Україна направила ОБСЄ ноту через поранення цивільного поблизу Авдіївки

Україна направила ОБСЄ ноту через поранення цивільного поблизу Авдіївки

Укрінформ
Україна підготувала та направила письмову ноту на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ через поранення цивільного на Донбасі - в районі н. п. Кам'янка поблизу Авдіївки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Фейсбуці українська делегація у Тристоронній контактній групі.

“Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як нагадали в представники України в ТКГ, напередодні, 20 грудня, о 19.30 в результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі н. п. Кам'янка поблизу Авдіївки був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.

В результаті обстрілу отримав легке поранення тракторист. Першу допомогу йому надали військові медики, в подальшому постраждалого було доставлено в лікарняний заклад. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний.

Підкреслюється, що для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було введено «режим тиші».

Як повідомлялося, минулої доби, 20 грудня, зафіксовано 9 порушень режиму тиші з боку окупантів.

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