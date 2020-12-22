ОБСЄ зафіксувала на вихідних майже 100 порушень режиму «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 18-го до вечора 20 грудня 98 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та одне - на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 303/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 21 грудня, передає Укрінформ.

"У період із вечора 18-го до вечора 20 грудня в Донецькій області Місія зафіксувала щонайменше 98 порушень режиму припинення вогню (зокрема 16 вибухів невизначеного походження, з-поміж яких - 1 розрив)", - ідеться у звіті.

Зазначається, що 79 порушень було зафіксовано вдень 20 грудня в районі на північ від н. п. Спартак (непідконтрольний урядові, 9 км на північ від Донецька).

"У період із вечора 18-го до вечора 20 грудня в Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) у районі на північний захід від н. п. Піонерське (непідконтрольний урядові, 19 км на схід від Луганська)", - вказують в СММ.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи для посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня СММ зафіксувала щонайменше 4185 порушень режиму припинення вогню. Серед них: 1906 вибухів, 244 невизначені боєприпаси у польоті, 55 спалахів дульного полум’я, 41 освітлювальну ракету, а також 1939 черг і пострілів.

Фото: facebook/oscesmm