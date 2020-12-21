Військовим збільшили допомогу при укладенні першого контракту із ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні Армія інформ, повідомляє Укрінформ

Так, особам рядового складу виплачуватимуть вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року – 18160 грн:

особам сержантського і старшинського складу – дев’ять розмірів прожиткового мінімуму – 20430 грн;

особам офіцерського складу – десять розмірів прожиткового мінімуму – 22700 грн.

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Цього року розмір виплат становив 16 816 грн, 18 918 грн та 21 020 грн відповідно.