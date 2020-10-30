У бригаді морпіхів назвали імена загиблих на Донбасі побратимів

Стало відоме ім'я другого військовослужбовця ЗСУ, який загинув у ніч з 29 на 30 жовтня після обстрілу російських найманців на Донеччині.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляється на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Фейсбуці.

"29 жовтня, близько о півночі поблизу селища Водяне внаслідок ворожого обстрілу загинули морські піхотинці сержант Бондар'юк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 29 жовтня, на лінії розмежування зафіксували п'ять порушень режиму тиші, два військовослужбовці поранені.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. Унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.