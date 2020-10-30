Загострення на Донбасі: двоє українських військових загинули, ще двоє дістали поранень

Минулої доби, 29 жовтня, на лінії розмежування зафіксували п'ять порушень режиму тиші, два військовослужбовці поранені. Сьогодні обстрілів було вже два, два військовослужбовці загинули.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 29 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.

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Обом воїнам надано медичну допомогу та оперативно доправлено до лікувальних закладів.

Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. Унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.