Спостерігачів ОБСЄ не пускають на окуповану частину Донбасу

Російські найманці продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" і не дозволяють СММ ОБСЄ потрапити на тимчасово окуповані території.

Як передає Укрінформ, про це заявив помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв, повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Відповідно рішення командувача Об'єднаних сил, відкритими для перетину лінії розмежування залишаються КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке". Проте рух через КПВВ "Мар’їнка" повністю заблокований з боку окупантів. Рух через КПВВ "Новотроїцьке" вони дозволяють лише двічі на тиждень”, - повідомив Заруднєв.

За його словами, також окупанти продовжують блокування роботи представників спостережної місії ОБСЄ.

“До цього часу жоден наглядач цієї міжнародної організації не зміг перетнути лінію розмежування в бік тимчасово окупованої території України”, - зазначив помічник начальника прикордонного загону.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна з 10 червня відновила роботу КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар’їнка" в Донецькій області. Також з 22 червня було відновлено пропуск на КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині.

Українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ "Новотроїцьке" щоденно, однак блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки.

За рішенням командувача операції Об’єднаних сил КПВВ на лінії розмежування наразі функціонують за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30.