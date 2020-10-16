Прикордонники розповіли, кого пропускають через закритий КПВВ у Станиці

Перетнути КПВВ «Станиця Луганська» громадяни тимчасово мають можливість лише за окремим рішенням командувача Операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

У відомстві зауважили, що для цього необхідно мати документальне підтвердження життєво важливих обставин гуманітарного характеру.

Наразі лише контрольні пункти «Мар'їнка» та «Новотроїцьке» функціонують за осіннім графіком та відкриті щоденно з 07.00 до 18.30. Проте вільний рух людей через ці КПВВ блокується з боку російських збройних формувань.

За даними ДПСУ, рух через дорожні коридори з тимчасово окупованою Донеччиною залишався частково заблокованим. Дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковували двічі, у понеділок та п’ятницю. Дорожній коридор «Донецьк – Курахове», у межах якого функціонує КПВВ «Мар’їнка», залишався повністю заблокований із боку окупантів.

Як повідомляв Укрінформ, із 15 жовтня до кінця місяця, за наказом командувача ООС, тимчасово припинено пропуск через КПВВ «Станиця Луганська» через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини.