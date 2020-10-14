Окупанти за добу шість разів порушили «тишу» на Донбасі, втрат немає

Упродовж минулої доби,13 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООН.

"Порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове. Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться у повідомленні.

Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані на Приазов’ї.

"У районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання", - повідомили військові.

У штабі також додали, що від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша/

Загалом же на вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували, а ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням, резюмували у штабі ООС.