ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 15 порушень перемир’я на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 15 порушень перемир’я на Донбасі

Укрінформ
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 14 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 1 таке порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 244/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 13 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню (з яких 12 — це вибухи невизначеного походження) на захід та південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у повідомленні.

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За попередню добу СММ зафіксувала на Донеччині 6 порушень режиму припинення вогню (усі — вибухи).

"У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська)", - повідомили в СММ.

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Нагадується, що за попередню добу СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг і пострілів).

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