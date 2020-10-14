ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 15 порушень перемир’я на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 14 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 1 таке порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 244/2020 Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 13 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню (з яких 12 — це вибухи невизначеного походження) на захід та південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у повідомленні.

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За попередню добу СММ зафіксувала на Донеччині 6 порушень режиму припинення вогню (усі — вибухи).

"У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) в районі на південний схід від н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Нагадується, що за попередню добу СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1 620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1 177 черг і пострілів).