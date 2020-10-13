КПВВ «Станиця Луганська» закрили до 31 жовтня через спалах коронавірусу

У зв’язку зі складною епідситуацією на окупованій частині Луганської області у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» у період з 15 до 31 жовтня 2020 року пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, збереження життя та здоров’я громадян, за наказом командувача об’єднаних сил, у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» у період з 15 жовтня до 31 жовтня 2020 року пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Враховуючи нестачу медичного персоналу та засобів протидії захворюванню, окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію.

Водночас, в штабі наголосили, що за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру, командувачем ОС, як виняток, може бути прийняте окреме рішення щодо пропуску осіб у зазначеному контрольному пункті.

Інформацію підтвердили у Державній прикордонній службі України.

фото: mtot.gov.ua