Роботу КПВВ «Станиця Луганська» можуть призупиняти — ОДА

У разі сильного задимлення з боку окупованих територій робота КПВВ «Станиця Луганська» може бути призупинена на кілька годин.

Про це сказав у відеокоментарі на своїй сторінці у Фейсбук голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

"Якщо дуже потужний дим буде переходити безпосередньо на КПВВ, ми будемо призупиняти його роботу на пений час - годину, дві, скільки буде треба, але не закривати його", - наголосив Гайдай.

При цьому він підкреслив, що вся інфраструктура контрольного пункту відновлена і готова до роботи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 5 жовтня, о 9 годині ранку відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30.

У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській, що супроводжувалася звуками, характерними при детонації боєприпасів, за рішенням командувача Об’єднаних сил 1 жовтня із 11.30 призупинено роботу КПВВ.

фото: mtot.gov.ua