Пожежі на Луганщині: рятувальники продовжують гасити 4 основні осередки

На території Луганської області станом на 7 годину 5 жовтня триває гасіння лісових пожеж 4 основних осередків.

Як передає Укрінформ про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7 год. 5 жовтня продовжується гасіння 4 основних осередків, з яких 3 осередки локалізовано”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіацією ДСНС протягом 4 жовтня на території Луганської області здійснено 146 скидів (436 тон води).

Крім того, за попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем становить понад 20 тис. га.

У ДСНС нагадують що під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Для гасіння залучено близько 2 тис. 500 чоловік та понад 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 700 чоловік особового складу та 120 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти Мі-8. Роботи проводяться у цілодобовому режимі. Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.