Лісові пожежі: Шмигаль дав низку доручень за підсумками поїздки на Луганщину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами робочої поїздки на Луганщину 2 жовтня дав низку доручень для забезпечення невідкладної допомоги постраждалим унаслідок лісових пожеж.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Голові Луганської ОДА Сергію Гайдаю спільно з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим та міністром охорони здоров’я Максимом Степановим - невідкладно надати необхідну допомогу сім’ям загиблих і постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, пов’язаної з лісовими пожежами на території. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів у триденний термін», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль також доручив Гайдаю разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Державного агентства лісових ресурсів Василем Кузьовичем, командувачем Національної гвардії Миколою Баланом та головою ДСНС Миколою Чечоткіним забезпечити координацію дій аварійно-рятувальних служб, цілодобовий моніторинг пожежної обстановки та залучення у необхідній кількості сил та засобів для ліквідації надзвичайної ситуації.

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком, міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, головою ДСНС Миколою Чечоткіним та головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм глава уряду доручив терміново на підставі поданих Луганською облдержадміністрацією прогнозних розрахунків підготувати та подати Кабміну в установленому порядку для розгляду на засіданні уряду проєкт розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду держбюджету для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у тому числі надання матеріальної допомоги родичам загиблих та постраждалому населенню.

Шмигаль також доручив міністру захисту довкілля та природних ресурсів Роману Абрамовському спільно з головою Державного агентства лісових ресурсів Василем Кузьовичем терміново за участю інших заінтересованих органів розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів проєкт стратегії підвищення пожежної безпеки в лісах України.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися. Станом на 13 годину 2 жовтня площа лісової пожежі збільшилась до 19 тис. га.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок пожеж загинули 11 осіб, 17 людей постраждали від опіків або отруєння чадним газом.

Водночас у ДСНС повідомляють про 9 загиблих.

Читайте також: Постраждалим від пожеж на Луганщині виплатять по 300 тисяч за втрачене житло

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж: обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово закритий.