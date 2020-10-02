Пожежі на Луганщині: Шмигаль не виключає, що підтвердяться одразу кілька версій слідства

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що відразу кілька версій щодо причин пожеж на Луганщині, які розглядають правоохоронні органи, підтвердяться.

Про це він сказав журналістам на Луганщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Версій є декілька, і думаю, що усі декілька в різних випадках будуть виправдані», - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила десять кримінальних проваджень. Серед версій - і можливі підпали, можлива злочинна діяльність, можливі специфічні наслідки сильного вітру, коли дерева торкаються ліній електропередач.

За його словами, через ці пожежі було заподіяно значну шкоду здоров'ю та майну громадян, є загиблі. «Тут мова йде вже не про штрафи, тут вже йдеться про зумисні дії можливі, які призвели до таких наслідків. У тому числі втрати життя і здоров'я людей. Тобто, тут вже кримінальна площина», - додав глава уряду.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.