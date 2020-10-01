Площа пожежі на Луганщині збільшилась до 11 тисяч гектарів - ДСНС

На Луганщині станом на 14 год. загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 14 год. 1 жовтня загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га, в населених пунктах вогнем пошкоджено понад 250 будівель», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 9,5 тис. га.

Зазначається, що всього до гасіння та забезпечення громадського порядку залучено понад 1 тис. 500 чоловік та 200 од. техніки, 3 пожежних літаки та вертоліт.

Як повідомлялось, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація відмічалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. До зони ураження потрапив 31 населений пункт.

Із усіх 146 випадків пожеж на Луганщині, які виникли у середу, у 116 випадках пожежі було ліквідовано або локалізовано дотепер.

З небезпечної зони евакуйовано 120 чоловік, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.

На Луганщині тривають масштабні пожежі / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово припинений за рішенням командувача ООС. Водночас вогонь наблизився до КПВВ «Станиця Луганська», пошкоджено елементи інфраструктури.

Фото: ДСНС, Укрінформ