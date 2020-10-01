Площа пожежі на Луганщині збільшилась до 11 тисяч гектарів - ДСНС

Площа пожежі на Луганщині збільшилась до 11 тисяч гектарів - ДСНС

Фото, відео
Укрінформ
На Луганщині станом на 14 год. загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 14 год. 1 жовтня загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га, в населених пунктах вогнем пошкоджено понад 250 будівель», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 9,5 тис. га.

Зазначається, що всього до гасіння та забезпечення громадського порядку залучено понад 1 тис. 500 чоловік та 200 од. техніки, 3 пожежних літаки та вертоліт.

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Як повідомлялось, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація відмічалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів. До зони ураження потрапив 31 населений пункт.

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Із усіх 146 випадків пожеж на Луганщині, які виникли у середу, у 116 випадках пожежі було ліквідовано або локалізовано дотепер.

З небезпечної зони евакуйовано 120 чоловік, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.

На Луганщині тривають масштабні пожежі / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово припинений за рішенням командувача ООС. Водночас вогонь наблизився до КПВВ «Станиця Луганська», пошкоджено елементи інфраструктури.

Фото: ДСНС, Укрінформ
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