Через пожежі тимчасово закрили КПВВ «Станиця Луганська»

У зв’язку із виникненням пожежі поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду у Станиці Луганській, що супроводжується звуками, характерними при детонації боєприпасів, пропуск громадян через лінію розмежування припинено.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил КПВВ тимчасово закритий.

Наразі пропуск громадян до тимчасово окупованої території не здійснюється. Усіх громадян, які перебували в КПВВ та поряд з територією контрольного пункту відведено на безпечну відстань.

Крім того, у разі прибуття громадян з тимчасово окупованої території їх також буде відведено в безпечні місця.

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Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття, який готовий до дій.

Наразі щодо виникнення пожежі поінформовано підрозділи ДСНС.

Робота КПВВ може бути відновлена після стабілізації ситуації.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Фото: ДПСУ