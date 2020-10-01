Кількість загиблих через пожежі на Луганщині зросла до восьми, десятьох людей госпіталізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 11.30 внаслідок пожеж загинуло 8 осіб та госпіталізовано 10 осіб. За оперативними даними, евакуйовано 120 осіб», - інформують у відомстві.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих унаслідок пожеж на Луганщині.

У ДСНС зазначають, що до гасіння вогню залучено 1247 чоловік та 209 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 534 чоловіка, 112 одиниць техніки, зокрема 2 літаки Ан-32 П та 2 вертольоти, від Збройних Сил - 148 чоловік, 14 одиниць техніки; від Держлісагентства - 60 чоловік, 56 од.ниць техніки; Нацполіції - 500 чоловік, 22 одиниці техніки; від інших органів влади – 5 чоловік, 5 одиниць техніки.

Координацію дій на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.