На Луганщині через пожежі загинули п’ятеро людей

Через пожежі на Луганщині загинуло 5 осіб, десятьох людей госпіталізовано та 120 чоловік евакуйовано.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб та госпіталізовано 10 осіб. За оперативними даними, евакуйовано 120 осіб», - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про чотирьох загиблих на пожежах, серед яких троє цивільних і працівник лісгоспу.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64-ох.

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За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

До гасіння пожеж залучено 1229 осіб та 204 одиниці техніки.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

фото: МВС