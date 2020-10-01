Через пожежі на Луганщині відкрили сім кримінальних справ

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. До Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі локалізовано та ліквідовано пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів, а кількість пошкоджених будівель та споруд у населених пунктах, де зафіксовані пожежі, і розмір збитків встановлюється.

До ліквідації пожеж на території області залучено 580 поліцейських, додатково залучені 8 автонарядів та наряд підрозділу тактико-оперативного реагування УПП в Луганській області. З числа поліцейських Луганщини створено 7 мобільних нарядів, які задіяні до патрулювання Сєвєродонецька.

Наразі у Сєвєродонецьку працівники патрульної поліції перекрили рух на перехресті Б. Ліщини – вул. Півоварова, кільцеву дорогу поблизу населеного пункту Метьолкіне.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС, 30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найскладніша ситуація - на території від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (троє цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

До гасіння залучено 1229 чоловік та 204 одиниці техніки.