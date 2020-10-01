Обстріл окупантів спровокував пожежу на Луганщині — РДА

Збройні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виник новий осередки пожежі.

Про це повідомили у Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів, передає Укрінформ.

"За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ. Десь о 00:20 поступило повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір середи зафіксовано 85 пожеж, з них ліквідовано - 42.