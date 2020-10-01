У пожежах на Луганщині загинули троє людей — генпрокурор

У пожежах на Луганщині загинули троє людей — генпрокурор

Укрінформ
У пожежах на Луганщині загинули троє людей, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

Як повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

Серед загиблих — один лісник. Вогнем пошкоджені кілька десятків будинків та громадських споруд. Вогонь оточив Сєвєродонецьк.

Венедіктова каже, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині порушили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.

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Полум‘ям охоплені понад 9300 гектарів. Зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані. Через пориви вітру полум‘я стрімко розповсюджується.

Триває гасіння вогню та евакуація населення. Загалом евакуйовано 95 людей.

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