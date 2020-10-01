Пожежі на Луганщині: у Сєвєродонецьку підготували пункти прийому для евакуації мешканців

Для евакуації мешканців селищ, які постраждали від пожеж, у Сєвєродонецьку підготовлені пункти прийому.

Про це повідомляє сайт військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк.

"Підготовлено школи 8 і 17. Завезено все необхідне. Буде забезпечено гаряче харчування. У разі необхідності ще три школи міста Сєвєродонецька підготовлені для прийому евакуйованих людей. Це школи 20, 16, 18. Автобуси підготовлені для евакуації і знаходяться на в'їзді в місто з боку Воронове", - йдеться в повідомленні.

Цілодобово працює штаб ліквідації пожежі на Луганщині - 095-910-19-20.