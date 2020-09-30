На Луганщині зафіксували 85 пожеж, із них ліквідували половину

"Наразі на Луганщині зафіксовано 85 пожеж, з них ліквідовано - 42. Сформовано обласний оперативний штаб із надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники ГУ ДСНС, зокрема, у Кряківці, Трьохізбенці, Муратовому та Капітановому Новоайдарського району, селах Артема та Нижньотепле Станично-Луганського району, Половинкине Старобільського району.

На допомогу прийшли колеги з Харківської та Донецької областей, які надали 35 одиниць техніки та особовий склад.

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Як повідомляв Укрінформ, на території Луганської області основні зусилля у гасінні лісових пожеж, що виникли 30 вересня, зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де через сильні пориви вітру відбулося поширення вогню, зокрема: пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка та с. Трьохізбенка Новоайдарського району, пожежа лісового масиву в районі с. Муратове Новоайдарського району, пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане та с. Артема Станично-Луганського району, пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населенні пункти. У Кряківці згоріли два житлові та один не житловий будинок, пошкоджені господарські споруди у 10 домогосподарствах.

Фото: ДСНС