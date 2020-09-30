Через лісові пожежі на Луганщині евакуюють уже чотири села

Як передає Укрінформ про це повідомляє ДСНС.

“Через розповсюдження лісової пожежі на очерет та суху траву поблизу с. Артема Станично-Луганського району існує загроза розповсюдження пожежі на с. Артема та с. Нижньотепле. Організовується евакуація мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомлялось, проводиться евакуація населення с. Муратове та с. Капітанове у Новоайдарському районі.

На території Луганської області основні зусилля у гасінні лісових пожеж, що виникли 30 вересня, зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де через сильні пориви вітру відбулося поширення вогню, зокрема: пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка та с. Трьохізбенка Новоайдарського району, пожежа лісового масиву в районі с. Муратове Новоайдарського району, пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане та с. Артема Станично-Луганського району, пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населенні пункти. У Кряківці згоріли два житлові та один не житловий будинок, пошкоджені господарські споруди у 10 домогосподарствах.

Фото: ДСНС