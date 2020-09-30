Лісова пожежа на Луганщині: евакуюють жителів двох сіл

На Луганщині триває ліквідація пожеж поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка, с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району, де 30 вересня виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки.

Як передає Укрінформ про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що станом на 16 год. 50 хв, на території Луганської області основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню, зокрема: пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі с. Кряківка та с. Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Через шквалистий вітер лісова пожежа розповсюдилась на територію с. Муратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення с. Муратове та с. Капітанове. Інформація уточнюється.

"У Кряківці згоріли два житлові та один не житловий будинок, пошкоджені господарські споруди у 10 домогосподарствах", - йдеться на офіційному сайті Луганської обласної ВЦА.

Крім того, тривають пожежі лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі с. Малинове, с. Піщане та с. Артема Станично-Луганського району та на загальній площі близько 8 га між с. Половинкине та с. Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. Існує загроза розповсюдження пожежі на населені пункти.

Кількість пошкоджених вогнем будівель та споруд уточнюється.

Загалом до гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 чол. та 44 од. техніки, з них від ДСНС 107 чол. о/с. та 22 од. техніки.

Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю понад 20 м/с.

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За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

Через сильний поривчастий вітер на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Фото: ДСНС