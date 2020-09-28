На Луганщині ліквідували лісову пожежу

У Станично-Луганському районі Луганської області ліквідовано пожежу лісового масиву.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"28 вересня о 18:10 пожежу лісової підстилки поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району сталося займання лісового масиву. О 22 год. 05 хв пожежу локалізовано. Площа пройдена вогнем становить близько 20 га.

Фото: ДСНС