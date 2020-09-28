На Луганщині ліквідували лісову пожежу
Укрінформ
У Станично-Луганському районі Луганської області ліквідовано пожежу лісового масиву.
Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр ДСНС.
"28 вересня о 18:10 пожежу лісової підстилки поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району сталося займання лісового масиву. О 22 год. 05 хв пожежу локалізовано. Площа пройдена вогнем становить близько 20 га.
Фото: ДСНС