Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу

Під Краматорськом горить ліс, масштабну пожежу ліквідовують також рятувальники з Дружківки та Костянтинівки.

Як передає Укрінформ, про це ввечері 27 вересня у Фейсбуці повідомив Краматорський міський голова Андрій Панков.

«На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем», - написав очільник міста та опублікував фотографію цієї пожежі.

Він констатував, що зараз на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська, також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки, на підході ще одна машина з Костянтинівки.

«Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів... Я на постійному зв'язку з рятувальниками», - зазначив Панков.