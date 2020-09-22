Лісова пожежа на Херсонщині: рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління

У Голопристанському районі Херсонської області на території Рибальченського лісництва Збур’ївського лісгоспу відкритого вогню немає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"21 вересня о 15 год. 40 хв. у Голопристанському районі на території Рибальченського лісництва Збур’ївського лісгоспу (9 та 10 квартал) виникла пожежа лісового масиву на площі близько 20 га. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучили 104 особи та 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 62 людини та 15 одиниць техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П ДСНС, якими здійснено 4 скиди, 32 т. води).

Зазначається, що станом на 7 год. 22 вересня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та залишків деревини.