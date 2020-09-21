Під час стрільб на полігоні "Південь" сталася пожежа
Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Укрінформ.
"Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» сталося займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, завдяки спільним діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій поширення вогню припинено, наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
Особовий склад і технічні засоби не постраждали, додали у Генштабі.
Водночас пресслужба ДСНС, повідомляє, що пожежа виникла у Голопристанському районі Херсонської області на території лісового масиву, вогонь охопив 10 га.
До гасіння вогню залучено 104 чол. та 32 од. техніки, з них від ДСНС 62 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П), від ЗСУ - 12 чол. та 5 од. техніки (в тому числі 2 пожежні танки та вертоліт ЗСУ з водозливним пристроєм).
Загрози населеним пунктам немає.
Фото: ДСНС, Генштаб