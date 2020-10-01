У лісових пожежах на Луганщині загинули четверо осіб, десятьох госпіталізували

На Луганщині лісові пожежі, що виникли напередодні вздовж лінії розмежування, забрали життя чотирьох осіб, десятьох людей госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

За даними рятувальної служби, загалом 30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найскладніша ситуація - на території від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине).

"Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (троє цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік", - інформують у ДСНС.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

До гасіння вогню залучено 1229 чоловік та 204 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС - 516 чоловік та 107 од. техніки (в тому числі із Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей).

У ДСНС наголосили, що роботи проводяться цілодобово на всіх 6 основних осередках пожеж. Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко поширюється на значні площі.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.