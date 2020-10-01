На Банковій відреагували на інформацію про обстріли окупантів, що могли спричинити лісові пожежі

Допомога всім постраждалим від пожеж на Луганщині має бути надана швидко, без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі.

На цьому наголосили в Офісі Президента, передає Укрінформ.

"Звертаємо увагу урядовців на необхідність швидко надати допомогу всім, хто постраждав від пожеж. Це має бути зроблено без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі", - підкреслили в ОП.

Як зазначається, минулої доби в регіоні зафіксовано понад сотню осередків вогню. Через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Наразі вже вдалося загасити десятки осередків займання. "Станом на цей час сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає", - запевнили в ОП.

Водночас наголошується на необхідності чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню.

"Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - підкреслили в ОП.

Офіс Президента також звертає увагу народних депутатів на необхідність при обговоренні та затвердженні проєкту державного бюджету на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави, яке запропонував уряд. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними – й усього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади мають працювати спільно та виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готовою ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру", - заявили в ОП.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, 30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Читайте також: У школах Сєвєродонецька через пожежу призупинили навчання

Найскладніша ситуація - на території від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (троє цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Фото: Oleksandr Makhov