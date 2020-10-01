У школах Сєвєродонецька через пожежу призупинили навчання
Як передає Укрінформ, про це повідомляє військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецька.
"У зв'язку з необхідністю евакуації жителів селищ, які постраждали від пожеж, прийнято рішення призупинити навчальний процес 1 жовтня у сєвєродонецьких школах", - зазначається в повідомленні.
За інформацією ВЦА, станом на 7 годину у Луганській області зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано 82, триває гасіння 64-ох.
За словами очільника області Сергія Гайдая, пожежа поширилась майже на 10 000 гектарів за добу. На Луганщині у вогняному колі опинились 11 селищ, у тому числі у безпосередній близькості до Сєвєродонецька. Четверо людей загинули, пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Причини займання встановить слідство. Прокуратура області порушила кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Як повідомлялося, за даними ДСНС, 30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.
Найскладніша ситуація - на території від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.
Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (троє цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік.
За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.
У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.
Фото: МВС