Гроші на подолання наслідків пожеж на Луганщині виділять з резервного фонду — Шмигаль

Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж у Луганській області.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області. Сума збитків ще встановлюється. Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайшвидше допомогти людям», - підкреслив Шмигаль.

За його словами, на місці в цілодобовому режимі працюють рятувальники та особисто голова ДСНС Микола Чечоткін. Для оперативної взаємодії з урядом на місце за дорученням Прем'єр-міністра терміново вилетіла урядова команда в складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра реінтеграції Ростислава Замлинського та голови Держлісагентства Василя Кузьовича.

«Ситуацію щодо гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ і НС», - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64-ох.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

До гасіння пожеж залучено 1229 осіб та 204 одиниці техніки.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Через пожежі на Луганщині загинуло 5 осіб, десятьох людей госпіталізовано та 120 чоловік евакуйовано.