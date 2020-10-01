На Луганщині вогонь пошкодив понад 200 будівель, евакуювали сотню людей

Станом на 10 годину 1 жовтня на Луганщині, де відучора вирують лісові пожежі, вогнем пошкоджено 260 будинків та господарчих споруд, евакуйованих розміщено в смт. Новоайдар та у м. Сєверодонецьку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

За даними ДСНС, у Станично-Луганському районі у селі Артема вогнем пошкоджено 3 нежилих будинки і 3 господарчі споруди, поблизу с. Болотене вогнем пошкоджено 4 будинки (1 житловий, 3 нежилих). У Новоайдарському районі та поблизу Сєверодонецька, за оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове - 70, Сиротино - 64, Метьолкіне - 30, Муратове – 26, Капітанове - 20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка - 2).

Евакуйовано 120 осіб, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новоайдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщені в м. Сєверодонецьку).

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На Луганщині тривають масштабні пожежі / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

Продовжується гасіння силами ДСНС на околиці Сєверодонецька пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів (залучено 15 чол., 4 од. техніки);

На даний час розповсюдження вогню в бік м. Сєверодонецька немає.

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Всього до робіт в осередку № 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) внаслідок сильного вітру (20 м/с) і по лісових масивах поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га), залучено понад 1 тис. чол. та 160 од техніки, із них від ДСНС 430 чол. та 90 од. техніки.

Станом на 10 годину вертольотом МІ-8 здійснено 4 скиди (води) в районі с. Боброве.

Як повідомлялось, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах (ліквідовано 82 пожежі, продовжується гасіння 64), які внаслідок надзвичайно складних погодних умов (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період) швидко розповсюджувалися на значну площу. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотене, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине). Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб (4 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб, 120 евакуйовано. За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем усіх 6 осередків, становить близько 9,3 тис. гектарів.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 чоловік та 209 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 534 чол., 112 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 2 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС; від Збройних Сил - 148 чол., 14 од. техніки; Держлісагентства - 60 чол., 56 од. техніки; Нацполіції - 500 чол., 22 од. техніки; інші органи влади – 5 чол., 5 од. техніки.

Роботи проводяться у цілодобовому режимі на усіх 6 основних осередках пожеж.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.