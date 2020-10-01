Аваков запевняє, що лісові пожежі не загрожують Сєвєродонецьку

У Луганській області триває гасіння кількох осередків пожеж, Сєвєродонецьк – поза загрозою.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сєвєродонецьк поза загрозою, строго кажучи… Правда в тому, що (там - ред.) значний вітер, і він дозволяє по верхівках дерев дуже швидко передавати вогонь, і його важко локалізувати, і на 6 ділянках ще є займання. Але всі сили, які у нас є у розпорядженні, стягнуті і кинуті на гасіння пожеж. На місці працює мій перший заступник Яровий, голова ДСНС Чечоткін», - сказав Аваков.

Міністр додав, що вже з ранку там працює авіація.

Він зазначив, що також немає загрози займання лакофарбового та спиртового заводів на Луганщині.

Раніше стало відомо, що урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж в Луганській області.

У ДСНС інформували, що на околиці Сєвєродонецька гасять пожежу на складі побутової хімії та лакофарбових виробів. Пожежі на заводі антисептиків, де зберігається 30 тонн спирту, і на хлораторній насосної станції, де зберігається 280 кг хлору, ліквідовано.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64-ох.

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За даними ДСНС, уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

До гасіння пожеж залучено 1229 осіб та 204 одиниці техніки.

Через пожежі на Луганщині загинуло 5 осіб, десятьох людей госпіталізовано та 120 чоловік евакуйовано.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.