Під час пожеж на Луганщині виявили дев’ятьох загиблих – МВС

Під час пожеж на Луганщині вже виявлено дев’ятьох загиблих.

Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, на сьогодні ми маємо 9 загиблих: 1 – внаслідок пожежі, решта – після проведення відповідних експертиз буде рішення про причини загибелі цих осіб», - сказав Яровий.

Він зазначив, що створений штаб, який очолив губернатор Луганської області і куди увійшли представники усіх правоохоронних органів.

За його словами, наразі на гасінні пожеж задіяно майже 2 тисячі чоловік особового складу і понад 200 одиниць техніки.

Перший заступник міністра нагадав, що за фактом пожеж на Луганщині відкрито 7 проваджень. За його словами, створено 30 слідчо-оперативних груп для повної перевірки всіх пошкоджених об’єктів.

Як повідомляв Укрінформ, урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж в Луганській області.

Впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найбільш складна ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.