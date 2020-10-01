Відкритого вогню на Луганщині майже немає — голова ДСНС
Про це розповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми щойно облетіли район пожежі, й на цей час верхової пожежі немає, в окремих місцях є тління лісової підстилки. Відкритого вогню практично не спостерігається”, - зазначив він.
За словами очільника ДСНС, наразі лісові пожежі на Луганщині кваліфіковані як надзвичайна ситуація регіонального рівня, остаточно рівень НС буде встановлено після кінцевого підрахунку завданих збитків.
У свою чергу голова Державного агентства лісових ресурсів Василь Кузьович поінформував, що внаслідок пожежі пошкоджено 11,3 тис. га лісів.
Також він наголосив, що загинув працівник Держлісагентства, майстер одного з лісогосподарських підприємств.
Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.
За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.
За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.
У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.
Кількість загиблих наразі зросла до восьми осіб, десятьох людей госпіталізовано.