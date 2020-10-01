Відкритого вогню на Луганщині майже немає — голова ДСНС

Відкритого вогню на Луганщині майже немає — голова ДСНС

Укрінформ
На Луганщині вже немає верхової пожежі, в окремих місцях ще спостерігається тління лісової підстилки.

Про це розповів голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми щойно облетіли район пожежі, й на цей час верхової пожежі немає, в окремих місцях є тління лісової підстилки. Відкритого вогню практично не спостерігається”, - зазначив він.

За словами очільника ДСНС, наразі лісові пожежі на Луганщині кваліфіковані як надзвичайна ситуація регіонального рівня, остаточно рівень НС буде встановлено після кінцевого підрахунку завданих збитків.

У свою чергу голова Державного агентства лісових ресурсів Василь Кузьович поінформував, що внаслідок пожежі пошкоджено 11,3 тис. га лісів.

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Також він наголосив, що загинув працівник Держлісагентства, майстер одного з лісогосподарських підприємств.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Кількість загиблих наразі зросла до восьми осіб, десятьох людей госпіталізовано.

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