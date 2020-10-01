Урядова група вилетіла на Луганщину, де вирують пожежі

Урядова група на чолі з заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж в Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Оперативна урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце лісових пожеж в Луганській області для координації дій всіх сил», - йдеться у повідомленні.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж в Луганській області / Фото: МВС

Зазначається, що до складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагенство) Василь Кузьович, та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня вздовж лінії розмежування виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж.

Найскладніша ситуація - на території від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Внаслідок пожеж загинуло 4 особи (троє цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 10 осіб. Евакуйовано 120 чоловік.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів.

До гасіння залучено 1229 чоловік та 204 одиниці техніки.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.