Вогонь пошкодив інфраструктуру КПВВ «Станиця Луганська»

Вогонь пошкодив інфраструктуру КПВВ «Станиця Луганська»

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Укрінформ
На Луганщині вогонь від лісової пожежі поширився до КПВВ «Станиця Луганська». 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що у контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

На місце прибули пожежні команди ДСНС, з якими прикордонники вживають усіх заходів для локалізації займання. Ситуацію також ускладнюють сильні пориви вітру.

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Як повідомлялось, через пожежу та загрозу детонації боєприпасів пропуск у КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово припинений за рішенням командувача ООС. Цивільні особи були негайно відведені на безпечну відстань.

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