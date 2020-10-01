На Луганщині вже ліквідували або локалізували 116 пожеж - ДСНС
Про це на брифінгу голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Учора упродовж дня на території Луганської області було виявлено 146 осередків загорань в природних екосистемах. На сьогоднішній день 116 з них ліквідовано або локалізовано, ще на 30 осередках працюють підрозділи служби з надзвичайних ситуацій, а також Державного агентства з лісових ресурсів», - уточнив Чечоткін.
Він поінформував, що наразі основні зусилля ДСНС зосереджені на роботі в населених пунктах, і наразі на Луганщині у зону ураження у ході цих пожеж потрапив 31 населений пункт.
За словами глави ДСНС, через 2-3 години рятувальники мають завершити роботу у цих населених пунктах, а потім підрозділи ДСНС будуть переформатовані і передислоковані для роботи в лісових масивах.
Чечоткін пояснив, що швидкому поширенню пожеж на Луганщині сприяв дуже сильний вітер, який мав швидкість до 28 метрів на секунду – а це вже ураганний вітер, - і таким чином пожежа за лічені хвилини охоплювала досить великі площі.
«Всього для роботи від служби з надзвичайних ситуація до ліквідації наслідків пожежі залучено понад 520 чоловік особового складу і близько 110 одиниць техніки. На місці створено резерв із 20 одиниць техніки і 100 чоловік особого складу, в інших 5 областях створено резерв у кількості 30 одиниць техінки і 150 чоловік особового складу. Також вчора оперативно було залучено близько 70 одиниць техніки із 6 областей, які сьогодні вже прибули на місце і долучилися до наслідків ліквідації пожежі», - поінформував він.
Глава ДСНС уточнив, що у середу досить складна ситуація складалася для Лисичанська.
За його словами, основні зусилля рятувальників були зосереджені на відбитті вогню від водоочисної станції, де зберігалося більше 8 тонн хлору, заводу лакофарбових виборів, заводу антисептиків, газорозподільчих станцій, декількох АЗС, та інші.
«На ці об’єкти пожежа зайшла, але підрозділами служби з надзвичайних ситуацій було вжито всіх заходів, щоб цю пожежу зупинити, і на цей час пожежі на цих об’єктах локалізовано, а на деяких навіть ліквідовано». – повідомив Чечоткін.
Окрім того, наразі до ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 3 пожежні літаки Ан – 32П, також вертоліт з водозливним пристроєм, який також зараз працює в зоні пожежі. "Зараз розглядається питання, і буде прийнято рішення щодо залучення додаткового вертольоту з водозливним пристроєм, який сьогодні буде тут на місці і приступить до гасіння пожежі», - зазначив голова ДСНС.
Як повідомлялося, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.
За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.
За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.
У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.