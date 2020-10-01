На Луганщині вже ліквідували або локалізували 116 пожеж - ДСНС

Із усіх 146 випадків пожеж на Луганщині, які виникли у середу, у 116 випадках пожежі було ліквідовано або локалізовано дотепер.

Про це на брифінгу голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора упродовж дня на території Луганської області було виявлено 146 осередків загорань в природних екосистемах. На сьогоднішній день 116 з них ліквідовано або локалізовано, ще на 30 осередках працюють підрозділи служби з надзвичайних ситуацій, а також Державного агентства з лісових ресурсів», - уточнив Чечоткін.

Він поінформував, що наразі основні зусилля ДСНС зосереджені на роботі в населених пунктах, і наразі на Луганщині у зону ураження у ході цих пожеж потрапив 31 населений пункт.

За словами глави ДСНС, через 2-3 години рятувальники мають завершити роботу у цих населених пунктах, а потім підрозділи ДСНС будуть переформатовані і передислоковані для роботи в лісових масивах.

Чечоткін пояснив, що швидкому поширенню пожеж на Луганщині сприяв дуже сильний вітер, який мав швидкість до 28 метрів на секунду – а це вже ураганний вітер, - і таким чином пожежа за лічені хвилини охоплювала досить великі площі.

«Всього для роботи від служби з надзвичайних ситуація до ліквідації наслідків пожежі залучено понад 520 чоловік особового складу і близько 110 одиниць техніки. На місці створено резерв із 20 одиниць техніки і 100 чоловік особого складу, в інших 5 областях створено резерв у кількості 30 одиниць техінки і 150 чоловік особового складу. Також вчора оперативно було залучено близько 70 одиниць техніки із 6 областей, які сьогодні вже прибули на місце і долучилися до наслідків ліквідації пожежі», - поінформував він.

Глава ДСНС уточнив, що у середу досить складна ситуація складалася для Лисичанська.

За його словами, основні зусилля рятувальників були зосереджені на відбитті вогню від водоочисної станції, де зберігалося більше 8 тонн хлору, заводу лакофарбових виборів, заводу антисептиків, газорозподільчих станцій, декількох АЗС, та інші.

«На ці об’єкти пожежа зайшла, але підрозділами служби з надзвичайних ситуацій було вжито всіх заходів, щоб цю пожежу зупинити, і на цей час пожежі на цих об’єктах локалізовано, а на деяких навіть ліквідовано». – повідомив Чечоткін.

Окрім того, наразі до ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 3 пожежні літаки Ан – 32П, також вертоліт з водозливним пристроєм, який також зараз працює в зоні пожежі. "Зараз розглядається питання, і буде прийнято рішення щодо залучення додаткового вертольоту з водозливним пристроєм, який сьогодні буде тут на місці і приступить до гасіння пожежі», - зазначив голова ДСНС.

Як повідомлялося, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.