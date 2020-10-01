Авіацію долучили до гасіння пожеж на Луганщині після отримання листів про «тишу»
Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“З учорашнього вечора ми давали запити в ОБСЄ, СЦКК і просили командування ООС, щоб нам надали режим тиші. Сьогодні тільки є офіційні листи ...як тільки ми отримали ті листи, літаки одразу почали гасити пожежу”, - зазначив Гайдай.
Водночас він заявив, що навіть якби вчора увечері отримали режим тиші, піщана буря не дозволила б літакам працювати.
Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.
За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.
За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.
У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.
Кількість загиблих наразі зросла до восьми осіб, десятьох людей госпіталізовано.