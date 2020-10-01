Авіацію долучили до гасіння пожеж на Луганщині після отримання листів про «тишу»

Авіацію долучили до гасіння пожеж на Луганщині після отримання листів про «тишу»

Укрінформ
Запити в ОБСЄ та СЦКК щодо “режиму тиші” для гасіння пожежі на Луганщині були відправлені увечері в четвер, офіційні листи надійшли сьогодні, після чого запрацювала авіація.

Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З учорашнього вечора ми давали запити в ОБСЄ, СЦКК і просили командування ООС, щоб нам надали режим тиші. Сьогодні тільки є офіційні листи ...як тільки ми отримали ті листи, літаки одразу почали гасити пожежу”, - зазначив Гайдай.

Водночас він заявив, що навіть якби вчора увечері отримали режим тиші, піщана буря не дозволила б літакам працювати.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82.

Читайте також: Кількість загиблих через пожежі на Луганщині зросла до восьми

За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж. Найскладніша ситуація вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Кількість загиблих наразі зросла до восьми осіб, десятьох людей госпіталізовано.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-