Пожежі на Луганщині: до лікарень госпіталізували 14 осіб

У Луганській області поліція зареєструвала 219 повідомлень про виникнення пожеж, до Сєверодонецької лікарні госпіталізовано 14 постраждалих осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба Нацполіції у Телеграм.

«Станом на 12.00 внаслідок пожеж загинуло 9 осіб – мешканці сіл Передільське, Воронове, Сиротіне, Муратове та м. Сєвєродонецька. До Сєверодонецької лікарні госпіталізовано 14 постраждалих осіб. Поліція зареєструвала 219 повідомлень про виникнення пожеж», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що найскладніша обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

Зазначається, що наразі локалізовано та ліквідовано пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів.

Як повідомлялося, впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64-х. За даними ДСНС, загалом уздовж лінії розмежування утворилося 6 масштабних осередків лісових пожеж.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 9,3 тис. гектарів. Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

У пресцентрі ООС заявили, що масштабні лісові пожежі на Луганщині спричинені збройними провокаціями окупантів із застосуванням трасуючих куль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж у Луганській області.