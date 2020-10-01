У зону пожеж на Луганщині потрапив 31 населений пункт

До зони ураження пожежами на Луганщині потрапив 31 населений пункт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапив 31 населений пункт. З найбільш складних 8 осередків 1 осередок (№1) між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) о 12 год. 30 хв. 1 жовтня ліквідовано. Продовжується гасіння 7 основних осередків", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС основні осередки лісових пожеж:

- осередок № 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га.

- осередок № 3, поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) та поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 11 тис. га).

Смт Метьолкіне після пожежі / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

Евакуйовано 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новоайдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк). На даний час розповсюдження вогню в сторону м. Сєверодонецька немає.

Наслідки пожежі в селі Сиротине / Фото: Олексій Ковальов. Укрінформ

Загалом до робіт в осередку № 3 залучено понад 1 тис. чол. та 160 одиниць техніки, із них від ДСНС 430 чол. та 90 од. техніки.

- осередок № 4 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.

- осередок № 5 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності, вогнем пошкоджено 4 будинки (1 житловий, 3 нежилих).

- осередок № 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

- осередок № 7 між с. Чмирівка та Запорізьке (Старобільського району) сталося загорання лісової підстилки на площі близько 40 га. Ситуація конторольована. До гасіння залучено 28 чол. та 8 од. тех., з них 11 чол. та 2 од. техн. ДСНС.

- осередок № 8 на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району виникла верхова пожежа на площі близько 5 га. Існує загроза розповсюдження на с. Смолянинове. До гасіння залучено 82 чол. та 17 од. техніки ДСНС, у тому числі три літаки АН-32П. У зв’язку із можливим розповсюдженням вогню на с. Олександрівка направлено два автобуси для проведення евакуації мешканців у разі необхідності (близько 100 осіб).

Як повідомлялося, на території Луганської області продовжується гасіння понад 30 пожеж, що виникли 30 вересня, було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру до 28 м/с, швидко розповсюдилися на значну площу. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх 8 осередків складає понад 11 тис. гектарів.Внаслідок пожеж загинуло 9 осіб, (з них 1 працівник лісгоспу) та госпіталізовано 14 осіб.

1 жовтня авіацією ДСНС здійснено 60 скидів (246 тонн води).

Всього до гасіння залучено 1 тис. 554 чоловік та 220 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 541 чол., 114 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. Збройних Сил - 148 чол., 14 од. техніки; Держлісагентства - 60 чол., 56 од. техніки; Нацполіції - 500 чол., 22 од. техніки, Нацгвардія 77 чол., 4 од.техн.; інші органи влади – 228 чол., 10 од. техніки.