На Луганщині - сильне задимлення, пожежі гасять з повітря

У Луганській області спостерігається сильне задимлення через лісові пожежі, проте ситуація покращилася.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі після обльоту осередків пожеж на Луганщині, повідомляє Укрінформ.

«Від самого ранку рятувальники на Луганщині працюють з повітря. Залучені три літаки та два пожежні гелікоптери. Загалом до гасіння залучено понад 2,5 тисячі осіб та 264 одиниць техніки. Спостерігається сильне задимлення, проте ситуація, за словами рятувальників, покращилася. Ще вчора ця територія була затягнута димом. Роботи ускладнював поривчастий вітер, сьогодні він трохи вщух», - написав Шмигаль.

За його словами, урядовці оглянули території, що постраждали внаслідок пожеж. Серед них околиці Лисичанська, села Борівське та Осколонівка. Населений пункт Сиротине весь у диму. У селі Муратове в Новоайдарському районі, де вчора вирували сильні пожежі, є численні зруйновані будинки.

«Під час обльоту бачили й одиничні осередки пожеж. В оперативному режимі передавали координати пожежникам», - написав прем'єр.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. Наразі триває гасіння понад 30 пожеж. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. гектарів.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок пожеж загинули 11 осіб, 17 людей постраждали від опіків або отруєння чадним газом, евакуйовано 150 осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень та слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж.

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КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово закритий. Тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.